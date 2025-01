Un nouveau smartphone super endurant débarque chez Free Mobile avec des promos et un cadeau

Le Honor Magic7 Lite 5G est désormais disponible chez Free Mobile, avec un casque audio offert et la possibilité d’économiser 130€.

Récemment lancé en Europe, le nouveau modèle d’Honor est désormais proposé sur le site web de l’opérateur de Xavier Niel. Se targuant d’une très bonne autonomie, il bénéficie également d’une offre de remboursement de 80€, d’un bonus reprise de 50€ ainsi que d’une offre spéciale permettant d’acquérir gratuitement un casque Honor Choice Headphones Pro offert. Cette dernière offre est valable pour tout achat jusqu’au 28 février 2025 en suivant la procédure décrite dans ce formulaire.

Il est disponible en noir ou en violet, avec 256 Go de stockage pour 379€ au comptant. Vous pouvez également opter pour Free Flex, qui vous permet de régler 81€ à la commande puis 10.99€/mois pendant 24 mois avec une option d’achat à 34€.

Le Honor Magic 7 Lite est un smartphone milieu de gamme doté d’un écran OLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Il intègre une batterie généreuse de 6600 mAh compatible avec la charge rapide 66 W, offrant une autonomie remarquable. Malgré sa conception robuste, avec un verre renforcé et des coins protégés pour résister à des chutes de 2 m, il ne dispose que d’une certification IP64, limitée à la poussière et aux éclaboussures. Alimenté par une puce Snapdragon 6 Gen 1, il offre des performances correctes pour un usage quotidien mais montre ses limites en jeu. Côté photo, il embarque un capteur principal de 108 Mpx et un ultra grand-angle de 5 Mpx, adéquats en plein jour mais décevants en basse lumière. Il se positionne comme un choix compétitif face à des modèles comme le Poco X6 Pro ou le Samsung Galaxy A35.

Free Mobile annonce par ailleurs que ce smartphone a pu atteindre de bons débits dans le cadre de ses tests. Ces derniers peuvent monter jusqu’à 559 Mb/s (download) et 80 Mb/s (upload) puis jusqu’à 982 Mb/s (download) et 152 Mb/s (upload) pour la 5G NSA et similaire en 5G SA.

