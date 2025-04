Orange lance enfin une meilleure image, proche de celle de ses décodeurs, sur son application TV

La qualité HD+ débarque sur l’application TV d’Orange disponible sur les téléviseurs connectés. Une amélioration notable, surtout alors que l’accès à l’application a été généralisé.

Déjà disponible sur Apple TV, Android TV et les téléviseurs Samsung sous Tizen OS, l’application Orange TV propose désormais une qualité d’image améliorée grâce au support du HD+, avec un débit supérieur, équivalent à celui des décodeurs physiques. Selon le site spécialisé Univers Livebox, depuis le 26 avril 2025, une évolution discrète mais significative est apparue pour les abonnés Orange utilisant une Smart TV Samsung, Google TV, Android TV ou Apple TV. La version 11.4 de l’application Orange TV, déployée en mars 2025, a introduit le support du HD+ sur plusieurs chaînes.

Sur son site d’assistance, Orange définit le HD+ comme un flux Full HD (1920×1080) à 10 Mb/s. Ce débit est deux fois supérieur à celui de la HD classique (5 Mb/s) et nettement meilleur que celui de la définition standard (2,4 Mb/s). Résultat : une image plus nette, plus précise, particulièrement appréciable sur les grands écrans. Toutes les chaînes ne sont pas encore compatibles avec le HD+, mais les principales chaînes de la TNT, ainsi que certaines offres payantes (comme beIN Sports), en bénéficient. À noter que le site d’Orange, peu actualisé depuis plusieurs années, pourrait ne pas répertorier l’ensemble des chaînes désormais éligibles.

Grâce à l’analyse des flux réalisée par Univers Livebox, il est confirmé que les principales chaînes de la TNT diffusent à présent entre 6 et 12 Mb/s via l’application Orange TV sur téléviseur connecté. La qualité est jugée nettement supérieure à celle proposée lors du lancement de l’application. Autre nouveauté : les contenus en replay sont désormais proposés en HD (mais pas encore en HD+), alors qu’ils étaient jusqu’ici en simple définition standard. Début avril 2025, Orange avait déjà amorcé un virage stratégique en rendant l’application Orange TV accessible gratuitement à tous ses abonnés, sans option supplémentaire. Cette décision accompagne aussi le lancement des nouvelles Livebox 7 et Livebox S, compatibles Wi-Fi 7 bi-bande.

Quels appareils sont compatibles avec l’application Orange TV ?

L’application n’est pas encore universelle. Voici les plateformes compatibles :

Samsung : téléviseurs sortis après 2019 sous Tizen OS.

Android TV / Google TV : téléviseurs Sony, Hisense (modèles récents), TCL, Philips, Xiaomi, ainsi que de nombreux appareils comme Chromecast, Nvidia Shield, ou certains vidéoprojecteurs.

Apple TV : boîtiers sous tvOS via l’App Store.

Les téléviseurs LG sous webOS, en revanche, ne sont toujours pas compatibles.

Avec une bonne connexion Internet, les utilisateurs peuvent désormais profiter de la télévision en HD+ directement via leur appareil connecté, avec un débit d’environ 10 Mb/s par chaîne.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox