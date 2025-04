Free Mobile propose désormais des forfaits Série Free différents en fonction du mode de souscription

Vous avez désormais le choix entre une “exclu web” et un forfait réservé aux boutiques et aux bornes de l’opérateur pour l’offre Série Free.

Surprise, Free Mobile propose maintenant deux forfaits Série Free différents. L’offre à 200 Go pour 8.99€/mois est en effet indiquée comme une “exclu web”, uniquement disponible sur le site de l’opérateur de Xavier Niel.

Si vous vous rendez en boutique ou directement sur l’une des bornes Free Mobile permettant de récupérer une carte SIM rapidement, c’est une autre offre qui vous sera proposée. Comme l’indique Tiino, fouineur habitué de la communauté Free, le forfait proposée via ces deux modes de souscription propose pour sa part 150 Go et 35 Go en Europe et dans les DOM (contre 30 Go auparavant), toujours pour 8.99€/mois. Une offre légèrement plus intéressante pour les voyageurs, mais qui propose tout de même nettement moins de data que la version disponible sur internet.

Si vous êtes intéressés par ce forfait exclusivement disponible sur les supports physiques, vous pouvez retrouver la liste des boutiques et des bornes de l’opérateur sur son site web. Free Mobile n’a pas communiqué sur les raisons derrière la mise en place de ces deux propositions.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox