Canal+ : des évolutions sur certaines offres, un nouveau de plan de service prévu

L’offre Rat+ fait son retour à 14,99€/mois avec de nouvelles options. Il est désormais possible de lire des contenus Dailymotion sur a plateforme Canal+.

Canal+ lance plusieurs évolutions dans ses offres d’abonnement, avec à la clé des ajustements de tarifs, le retour de formules populaires et de nouvelles options avantageuses pour les moins de 26 ans.

L’option CINÉ SÉRIES n’inclut désormais plus de réduction temporaire pour les abonnements avec engagement 24 mois. Son tarif passe à 29,99 euros par mois pendant les six premiers mois, puis à 34 euros par mois.

Pour les jeunes, l’offre RAT + fait son retour au tarif initial de 14,99 euros par mois, sans engagement. Les abonnés à cette offre peuvent désormais ajouter l’option DAZN UNLIMITED -26 ans pour 10 euros par mois. Cela permet aux moins de 26 ans d’accéder à une offre sport complète (Canal+ Sport, beIN Sports, Max Sport, DAZN) pour 28,99 euros par mois sans engagement. Pour un euro de plus, les moins de 26 ans peuvent aussi accéder à la partie SVOD de Canal+, incluant Apple TV+, soit 29,99 euros par mois au total.

Sur la plateforme Canal+, un nouvel accès est désormais intégré dans la rubrique services vidéos aux côtés de Netflix, Max, Canal VOD ou encore Apple TV+, il s’agit de Dailymotion. Il est ainsi possible de lire des vidéos, même si pour l’heure aucune éditorialisation n’est en place.

Pour les abonnés Canal+, un nouveau plan de service est également prévu le 12 mai, mais son contenu n’est pas encore connu. Enfin, CanalBox devient La Fibre Canal+. Cette marque propose des offres ADSL et fibre avec téléphonie et parfois télévision dans les territoires ultramarins (comme les Antilles, la Guyane, La Réunion, etc.), où elle est distribuée par Canal+ Télécom, filiale du groupe.

Source : @anael_tw (X)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox