Air France donne des ailes à Canal+, vous pourrez bientôt regarder ses programmes dans l’avion

Air France et Canal+ scellent aujourd’hui un partenariat inédit, qui va permettre de regarder les programmes de la filiale de Vivendi à des milliers de mètres d’altitude pour les longs vols.

À l’ouverture aujourd’hui du festival Canne Séries, Air France et Canal+ annoncent un accord exclusif qui va enrichir l’expérience de divertissement à bord des vols long‑courriers de la compagnie tricolore. Dès le 1er mai 2025, les passagers pourront profiter, sur écran individuel, d’une sélection pointue de programmes signés Canal+ : séries originales, émissions phares, spectacles d’humour, documentaires et contenus jeunesse viendront compléter le catalogue cinéma déjà proposé par Air France.

Au cœur de ce partenariat, l’engagement commun à promouvoir le « savoir-faire » français. Air France rappelle qu’elle consacre déjà 30 % de son offre de divertissement en vol à des productions hexagonales ; avec Canal+, elle entend renforcer cette part et faire rayonner la création audiovisuelle française auprès de ses millions de clients internationaux. Dès le lancement, plus d’une centaine de programmes Canal+ seront accessibles en version originale sous-titrée, dont :

Séries de la Création Originale : Cimetière Indien, D’Argent et de Sang, Versailles…

Émissions cultes : En Aparté et ses interviews intimistes de personnalités françaises et internationales.

Humour : spectacles inédits de Laura Felpin, Roman Frayssinet et autres talents de la scène comique.

Documentaires : reportages sur le voyage, la découverte et le sport, réalisés par les équipes de CANAL+.

Jeunesse : programmes adaptés aux petits voyageurs.

Chaque mois, vingt nouveaux titres viendront renouveler la sélection. À compter de juin 2025, la grille s’ouvrira aussi aux créations de CANAL+ Afrique, avec des séries comme Niabla et le magazine Enquête d’Afrique. L’ensemble des contenus sera adapté pour les personnes sourdes et malentendantes, sous-titré en français et disponible en version originale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox