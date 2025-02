Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement dont une licence saluée par la critique

Plongez vous dans des aventures plus créatives les unes que les autres avec la sélection de jeux offerts par Amazon Prime cette semaine.



Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Prime Gaming ajoute quatre titres à son catalogue. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période.

Tout d’abord, une référence des jeux RPG de science fiction débarque avec Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut. Vous incarnez Adam Jensen, un ancien spécialiste du SWAT, choisi pour superviser les besoins défensifs de l’une des entreprises de biotechnologie les plus expérimentales des États-Unis. Votre travail consiste à protéger les secrets de l’entreprise, mais lorsqu’une équipe secrète entre par effraction et tue les scientifiques pour lesquels vous avez été engagé pour protéger, tout ce que vous pensiez savoir sur votre travail change. Découvrez une ère de grand progrès technologique, mais aussi de chaos et de conspiration. Les augmentations mécaniques du corps humain ont divisé la société entre ceux qui peuvent se les offrir, et ceux qui en sont incapables. Des forces opposées conspirent dans l’ombre pour contrôler le destin de l’humanité : une révolution humaine est en marche.



Pour une toute autre ambiance : Yes, Your Grace est un RPG de gestion de royaume, dans lequel des pétitionnaires arriveront dans votre salle du trône à chaque tour pour vous demander conseil et assistance. Décidez si vous voulez les aider à résoudre leurs problèmes ou si vous voulez conserver vos ressources pour des affaires plus importantes. N’oubliez pas : les stocks sont limités et tout le monde n’a pas à cœur les meilleurs intérêts du royaume…



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Redemption Reapers est un jeu de simulation dark fantasy qui se déroule dans un monde médiéval. Plongez dans l’histoire de la lutte désespérée entre la brigade Ashen Hawk et les terrifiantes légions Mort. Face au désespoir menaçant de la horde de Mort qui se rapproche de plus en plus, aidez votre petite résistance à vaincre les masses ennemies en combinant une grande variété de constructions de personnages et une stratégie méticuleuse. Vivez l’exaltation en vous levant pour surmonter les obstacles et remporter la victoire.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Night Reverie est un jeu d’aventure et de puzzle dans lequel un enfant doit résoudre le mystère qui se cache derrière la distorsion de sa maison. Explorez des environnements remplis d’énigmes et découvrez d’étranges créatures vivant dans la maison tout en cherchant la vérité qui se cache derrière ce qui ressemble à un étrange cauchemar.



Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox