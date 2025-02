Free lance un max de nouveaux films inclus pour ses abonnés dont 10 oscarisés

De Philadelphia à Call Me by Your Name en passant par The Social Network, Oqee Ciné s’enrichit de 18 nouveaux films cette semaine.

La plateforme de streaming Oqee Ciné, lancée en mars 2023, continue de se développer notamment grâce à un catalogue diversifié de films et de séries, financé par la publicité (modèle AVOD, pour “Advertising Video On Demand”). S’il compte aujourd’hui plus de 600 films et séries, le service intègre des nouveautés toutes les semaines. Ce 28 février, 18 nouveaux films dont 10 oscarisés débarquent :

Les films oscarisés

La Chute du faucon noir (2001, Guerre, Ridley Scott, Josh Hartnett) – Des soldats américains se retrouvent piégés en Somalie lors d’une mission.

Call Me by Your Name (2017, Drame romantique, Luca Guadagnino, Timothée Chalamet) – Un adolescent découvre l'amour avec un étudiant en archéologie en Italie.

Légendes d'automne (1994, Drame historique, Edward Zwick, Brad Pitt) – Trois frères vivent amour et tragédie dans l'Ouest américain du début du XXe siècle.

Mémoire d'une Geisha (2005, Drame historique, Rob Marshall, Zhang Ziyi) – Une jeune Japonaise devient une geisha légendaire malgré les épreuves.

Midnight Express (1978, Thriller, Alan Parker, Brad Davis) – Un Américain tente d'échapper à une prison turque impitoyable.

Philadelphia (1993, Drame judiciaire, Jonathan Demme, Tom Hanks) – Un avocat atteint du sida se bat contre son licenciement discriminatoire.

The Social Network (2010, Drame biographique, David Fincher, Jesse Eisenberg) – La naissance mouvementée de Facebook et ses conflits fondateurs.

Alice n'est plus ici (1974, Drame, Martin Scorsese, Ellen Burstyn) – Une mère veuve tente de reconstruire sa vie en devenant chanteuse.

Nos plus belles années (1973, Romance, Sydney Pollack, Barbra Streisand) – Une histoire d'amour tumultueuse entre une militante et un écrivain.

(1973, Romance, Sydney Pollack, Barbra Streisand) – Une histoire d’amour tumultueuse entre une militante et un écrivain. Wonder Boys (2000, Comédie dramatique, Curtis Hanson, Michael Douglas) – Un professeur en crise voit sa vie bouleversée par un étudiant excentrique.

D’autres Films

Clean (2021, Thriller, Paul Solet, Adrien Brody) – Un homme hanté par son passé protège une jeune fille en danger.

Bullet Head (2017, Action, Paul Solet, Adrien Brody) – Des criminels piégés dans un entrepôt doivent affronter un danger imprévu.

Manhattan Nocturne (2016, Thriller, Brian DeCubellis, Adrien Brody) – Un journaliste est entraîné dans une sombre affaire de meurtre.

Angry Birds (2016, Animation/Comédie, Clay Kaytis & Fergal Reilly, Jason Sudeikis) – Des oiseaux en colère défendent leurs œufs contre des cochons voleurs.

Les Chèvres du Pentagone (2009, Comédie, Grant Heslov, George Clooney) – Un journaliste découvre un programme militaire américain absurde.

Le Grand Homme (2014, Drame, Sarah Leonor, Jérémie Renier) – Un ancien soldat et un jeune garçon tissent une amitié forte.

La Grande Piscine (2023, Drame, Réalisateur inconnu, Acteur principal inconnu) – Un film français récent à découvrir.

(2023, Drame, Réalisateur inconnu, Acteur principal inconnu) – Un film français récent à découvrir. Blindés (2009, Thriller, Nimród Antal, Matt Dillon) – Un braquage organisé par des convoyeurs de fonds vire au cauchemar.

Oqee Ciné est disponible en exclusivité pour les abonnés de Free, Freebox ou Free Mobile (forfait 350 Go/illimité, Série Free, Veepee). La plateforme est accessible sur de nombreux supports : mobiles, Apple TV, Android TV, TV connectées, Fire Stick et le web. Elle dispose aussi d’un accès direct sur les players des Freebox, y compris ceux dépourvus d’Oqee, comme le player de Devialet ou celui de la Freebox Révolution.

