Abonnés Free Mobile : attention à cette fausse offre par mail avec toutes vos données, c’est une arnaque

Les arnaqueurs profitent visiblement de la fuite de données qui a eu lieu chez Free en fin d’année dernière pour élaborer des arnaques crédibles ciblant les abonnés de l’opérateur.

Comme souvent, les abonnés Free et d’autres opérateurs sont ciblés par des escrocs tentant de subtiliser leurs données ou leurs infos personnelles. Mais avec la fuite ayant eu lieu fin 2024 chez l’opérateur de Xavier Niel, qui a dévoilé de nombreux IBAN d’abonnés, ils peuvent s’appliquer à créer des mails frauduleux de plus en plus élaborés et précis pour endormir la vigilance des consommateurs.

C’est notamment le cas pour un email dévoilé par MacGeneration. Dans ce dernier, l’escroc fait miroiter un forfait mobile à 1€ par mois à son abonné, se basant sur l’IBAN pour promouvoir une offre spéciale avec la banque de l’utilisateur concerné.

Crédit : MacGeneration

Sans oublier que le mail présente le bon numéro de téléphone et toutes les autres coordonnées de manière exacte, et dans une mise en page très propre, reprenant la charte graphique de Free. Or ces informtions étaient apparemment bien présentes dans la base de données initialement mise en vente par des hackers en octobre dernier.

Si vous recevez un mail de ce type, surtout ignorez-le et supprimez-le, ne cliquez pas sur le lien présenté pour mettre à jour votre abonnement. Vous pouvez par ailleurs signaler ce type de tentative d’arnaques sur divers sites comme http://phishing-initiative.com/ ou https://www.signal-spam.fr.

