Inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, Cafeyn lance deux nouvelles fonctionnalités utiles

L’application Cafeyn sur iOS permet désormais de faire automatiquement de la place sur votre appareil.

Cafeyn se présente aujourd’hui comme le leader de la presse en ligne en France. Si son ambition est de créer un champion européen de la distribution de presse numérique, la plateforme continue d’améliorer son application avec une nouvelle mise à jour déployée sur iOS cette semaine comprenant une fonctionnalité plutôt utile.

Cette dernière permet en effet de mettre en place une suppression automatique de vos contenus téléchargés 2, 7 ou 30 jours après leur téléchargement. De quoi éviter de surcharger votre iPhone inutilement avec des articles déjà lus. Pour le paramétrer, il vous suffit de vous rendre dans les réglages et de cliquer sur “gérer le stockage”, puis d’activer la gestion intelligente et de choisir la durée de disponibilité de vos téléchargements.

Les développeurs annoncent également avoir mis en place un centre de notifications pour informer de toute nouvelle importante au sein de l’application, notamment autour de l’évolution de votre catalogue. Il est disponible dans le bandeau supérieur de l’écran, avec un bouton en forme de cloche.

Cafeyn continue de se développer et a récemment revu en profondeur son identité visuelle, intégré la possibilité de peaufiner ses recommandations, tout en continuant d’enrichir son catalogue via le rachat de miLibris, Blendle, Kidjo, et de la plateforme Toutabo/ePresse (Readly France) l’année dernière par exemple. Le service est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, mais aussi proposé en option avec trois mois offerts aux abonnés Révolution et Pop.

