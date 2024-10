Free booste soudainement la data de son forfait 5G à 19,99€/mois pour tous ses abonnés, le prix ne bouge pas

De 300 Go à 350 Go/mois.

“Votre Forfait Free 5G passe de 300 Go à 350 Go/mois sans surcoût en 5G/4G en France métropolitaine et avec mobile compatible”, vient d’annoncer Free Mobile sur X. Après un passage de 250 à 300 Go en mai dernier, l’opérateur continue d’enrichir son forfait le plus populaire sans augmenter son prix, lequel ne bougera pas jusqu’en 2027.

Pour le reste rien ne change, les abonnés peuvent profiter d’Oqee inclus, de la 5G SA à condition d’avoir un appareil compatible ou encore de la nouvelle VoNR. EN roaming, plus de 100 destinations sont incluses avec une enveloppe de 35 Go.mois. Les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis Europe, DOM, Canada, Australie, Israël, USA, Afrique du Sud… Cette évolution est valable pour les nouveaux abonnés, mais aussi pour les personnes disposant déjà du forfait à 19.99€/mois, sans surcoût.

Face à une concurrence de plus en plus féroce, le premier recruteur sur le mobile depuis 2022, ne cesse d’enrichir ses offres afin de garder une longueur d’avance. Son offre Série Free intègre depuis peu la 5G et Oqee by Free. L’opérateur a également lancé une vente privée alléchante (110 Go en 5G à 7,99€/mois à vie) sur Veepee le mois dernier.

