TV d’Orange : nouvelle promotion pour les abonnés Livebox pour les amateurs de films et séries

Si vous cherchez une offre séduisante pour ne pas manquer de contenu, le bouquet Ciné Séries Max d’Orange est proposé en promotion chez Orange.

Du cinéma à ne plus savoir quoi en faire et un service de SVOD premium pour 12.99€. Les abonnés Orange peuvent bénéficier d’une promotion intéressante sur le bouquet Ciné Séries Max d’Orange, incluant toutes les chaînes de Ciné+ OCS, d’autres chaînes cinéma et le service SVOD Max, vous est en effet proposé à 12.99€/mois au lieu de 22.99€/mois le premier mois.

Avec CINÉ+ OCS, bénéficiez de films en exclusivité dès 6 mois après la sortie salles, de cinéma à profusion pour tous les passionnés, des films de légende aux succès d’aujourd’hui, ainsi que de séries inédites françaises et internationales. ​​ Avec la plateforme de streaming Max, faites le plein de films, de séries à succès et de productions françaises.​ Max est disponible sur décodeurs TV4, TV UHD et TV6 et sur mobile, tablette et PC. Incompatible avec les décodeurs Play. Pour les abonnés Premium : 4K et Dolby Atmos prochainement disponible sur décodeur.​ Vous pouvez également retrouver les chaînes Paramount Chanel, TCM Cinéma, Action et Euro Channel.

L’avantage étant que si l’offre ne vous convient pas, vous pouvez la résilier à tout moment et ainsi n’en profiter que durant la période de promotion par exemple. L’offre est valable jusqu’au 20 novembre prochain pour les clients non abonnés aux bouquets Ciné Séries, Ciné Séries Max (depuis 11/6/24), Intense, CINÉ+OCS, Ciné et n’ayant pas résilié Ciné Séries Max ces 12 derniers mois ou bénéficié d’une promo suite à une demande de résiliation.

