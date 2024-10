TF1 signe un accord important avec le cinéma français, sa plateforme TF1+ va être largement enrichie

La filiale de Bouygues va faire évoluer son offre cinéma en particulier sur TF1+ avec plus de films qui seront disponibles plus longtemps grâce à une nouvel idylle avec les organisations du cinéma. TF1 renforce ainsi son soutien à la création cinématographique française et européenne.

Le groupe TF1, en collaboration avec les organisations cinéma du BLIC, du BLOC et de l’ARP, a annoncé aujourd’hui la signature d’un nouvel accord ambitieux visant à soutenir la création cinématographique pour les trois prochaines années. Cet engagement marque un tournant important dans la relation entre le groupe audiovisuel et le secteur du cinéma, tout en répondant aux évolutions des usages des spectateurs à l’ère numérique.

Un investissement renforcé dans la production cinématographique

Au cœur de cet accord, TF1 s’engage à accroître ses investissements en faveur du cinéma français et européen. La part des obligations consacrées à ces investissements est revue à la hausse, atteignant désormais 3,65 % du chiffre d’affaires global net éditeur, contre 3,5 % précédemment. Cette hausse témoigne de la volonté du groupe de soutenir davantage la production cinématographique.

TF1 s’engage également à préfinancer au moins 19 films européens ou en langue française chaque année, montrant ainsi son appui constant à la diversité et à la richesse de la création cinématographique.

Une évolution majeure pour TF1+

Dans un contexte de transformation numérique, cet accord permet à TF1 de moderniser ses droits de diffusion. L’un des changements majeurs concerne l’exposition des œuvres sur la plateforme de streaming gratuit TF1+, où les films préfinancés pourront désormais être disponibles en replay pendant 30 jours, au lieu de 7 jours auparavant. Ce développement reflète l’adaptation du groupe aux nouvelles habitudes de consommation des spectateurs, notamment dans le domaine du streaming.

Outre les engagements réglementaires, TF1 réaffirme son soutien fort au cinéma en consacrant un minimum de 19,2 millions d’euros par an à l’acquisition de droits d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française. Cette décision renforce la volonté du groupe de promouvoir la diversité culturelle et de contribuer à la vitalité du secteur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox