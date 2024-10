Iliad nomme un nouveau directeur général à la tête de son opérateur Play

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans les télécoms à l’international, Ken Campbell devient le nouveau directeur général de Play, l’opérateur polonais du groupe iliad. Dans le même temps, Jean-Marc Harion rejoint Tele2.

Du changement à la tête de filiales de la maison-mère de Free. Le groupe iliad a annoncé ce 17 octobre la nomination de Ken Campbell à la tête de Play, l’opérateur télécom polonais, à compter du 10 novembre 2024. Il succédera à Jean-Marc Harion, qui a dirigé Play depuis 2018 et contribué à en faire un leader du marché mobile en Pologne. Ce dernier rejoint l’opérateur suédois Tele2 d’ont Iliad est désormais l’actionnaire de référence, en tant que directeur général également.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, Ken Campbell apporte une expertise internationale diversifiée à la tête de Play. Il a occupé des postes de direction dans plusieurs régions, notamment en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe. Parmi ses expériences les plus notables, il a été Directeur Général et fondateur de WIND Mobile au Canada (aujourd’hui Freedom Mobile), Directeur Opérationnel d’INWI au Maroc, ainsi que Directeur Général d’Ooredoo en Tunisie et de Bite Group en Lituanie et en Lettonie. Thomas Reynaud, Directeur Général d’iliad, a salué l’esprit entrepreneurial de Campbell et son expérience, qui seront des atouts pour l’avenir de Play en Pologne.

