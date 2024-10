Xavier Niel et les leaders de l’IA en Europe réunis à la conférence ai-PULSE 2024 de Scaleway

Le rendez-vous est pris. Le 7 novembre se tiendra la seconde édition de la conférence ai-PULSE de Scaleway, filiale d’Iliad. Les acteurs majeurs de l’écosystème actuel de l’IA en Europe se réuniront pour répondre aux principales questions autour des problématiques actuelles et des grands défis de demain.

C’est officiel, Scaleway réunira à Station F les principaux acteurs de l’écosystème de l’intelligence artificielle, le 7 novembre prochain, pour la 2e édition de la conférence ai-PULSE. Le thème est également connu : “BIG, EFFICIENT, OPEN”. Fournisseurs de matériel et de logiciels, spécialistes des puces et GPU, start-up, ingénieurs et chercheurs se rassembleront pour échanger sur les grands défis de l’IA.

Les interventions de cette édition 2024 traiteront de trois thématiques clés :

Grands modèles & Grands clusters : alors que la demande mondiale de données et de puissance de calcul explose, comment garantir des infrastructures capables d’entraîner et de déployer ces modèles à grande échelle ? Spécialisation & Efficacité : avec les nouveaux modèles d’optimisation, les plus petits modèles IA offrent désormais des performances remarquables, ouvrant une voie plus durable. Open source & Autonomie : l’open source prend une place grandissante dans le développement de l’IA, permettant aux entreprises de garder le contrôle sur leur infrastructure tout en stimulant l’innovation européenne.

Des keynotes de prestige avec Xavier Niel et Michael Dell

L’événement débutera par des keynotes visionnaires le matin, avec des personnalités majeures comme, Xavier Niel, Fondateur et Président du Groupe iliad, Michael Dell, PDG de Dell Technologies, Renée J. James, PDG d’Ampere Computing, Charles Kantor, PDG de H et Patrick Pérez, PDG de Kyutai.

L’après-midi sera consacré à des ateliers techniques approfondissant les thématiques abordées. Les visiteurs pourront également rencontrer de nombreux exposants, dont les partenaires fondateurs de l’événement : Ampere Computing, AMD, Dell Technologies, Intel, et NVIDIA, ainsi que VAST Data, Allianz Accelerator, Quandela, entre autres.

Damien Lucas, Directeur Général de Scaleway, se réjouit de cet événement qui réunira près de 1 500 VIP. « Nous sommes ravis d’accueillir la 2e édition d’ai-PULSE. En tant que fournisseur de la plus grande puissance de calcul IA du cloud européen, nous sommes le partenaire idéal pour soutenir l’innovation des start-up à travers tout le continent. Nous avons hâte de contribuer à façonner l’avenir de l’IA », a-t-il déclaré.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox