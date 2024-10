Free promet le lancement d’ici la fin de l’année de son Backup 4G+ pour tous ses abonnés Freebox

Les abonnés Freebox Pop, Révolution, Delta, mini 4K et One vont enfin pouvoir profiter du Backup 4G+ de Free à 4,99€/mois s’ils le désirent.

Après un lancement fin août pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel, le backup 4G+ de Free sera finalement accessible pour une large majorité des clients fixes de l’opérateur d’ici la fin de l’année, nous a-t-il assuré lors de la journée des communautés Free, le 18 octobre. Si le FAI avait annoncé fin août une disponibilité “très prochainement “pour les abonnés Freebox Pop, Delta, Révolution, mini 4K et One, un retard est donc a noter. Les utilisateurs de la Freebox Crystal ne sont quant à eux pas concernés.

Ce nouveau modem de secours, qui ressemble au répéteur WiFi de Free, est conçu pour prendre le relais en cas de coupure de connexion internet. En cas de perte de connexion, les abonnés pourront ainsi continuer à naviguer grâce à la 4G et conserver l’accès à la TV. Ce dispositif sera disponible à la location pour 4,99 €/mois, et sera mis à disposition uniquement sur demande, après un diagnostic réalisé par Free. L’option est sans engagement et s’ajoute à l’abonnement Freebox. Cette évolution permet d’anticiper les éventuelles pertes de connexion et de sécuriser l’accès à Internet, une option intéressante pour le télétravail ou toute activité professionnelle à domicile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox