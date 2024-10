Les nouveautés de la semaine chez Free : quelque chose d’inédit se prépare, des offres Free Mobile s’enrichissent, ça bouge sur Freebox TV

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

C’est officiel, les abonnés Freebox Ultra peuvent désormais profiter de Canal+ La Chaîne en Live sur le Player Devialet. Plus d’infos…

OHO – Reality Club, une nouvelle chaîne interactive qui propose de la téléréalité est désormais disponible sur la Freebox (canal 77). Plus d’infos…

France 24 en espagnol est désormais disponible sur le canal 343 de Freebox TV. Plus d’infos…

La chaîne d’info turque A Haber est également arrivée sur le canal 591 de Freebox TV. Elle est accessible sans surcoût sur les Freebox et sur OQee (accès direct à la chaîne ). Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Free Mobile : nouvelle mise à jour de l’application Oqee sur Android et Android TV. Au programme, de nombreuses corrections, une harmonisation des écrans vides ainsi qu’un ajustement du parcours d’achat VOD lorsqu’une seule option est disponible sur Android TV, ou encore l’ajout de paramètres de gestion SVOD sur les mobiles. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux PC à récupérer inclus dans Prime Gaming (Killing Floor 2, Mystery Box: Hidden Secrets, Through the Darkest of Times, Zombies Ate My Neighbors, Ghoul Patrol, Vlad Circus: Descend Into Madness). Plus d’infos…

Free déploie une nouvelle version grand public de Freebox Files sur les iPhone. Un bouton scroll rapide fait son apparition dans l’application mobile de Free pour gérer et lire les contenus de votre Freebox. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile fait soudainement grimper à 350 Go la data de son forfait 5G à 19,99€/mois pour tous ses abonnés, le prix ne bouge pas. Plus d’infos…

L’application TV Oqee est désormais incluse sans surcoût pour ses abonnés “Série Spéciale Veepee”. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free promet le lancement d’ici la fin de l’année de son Backup 4G+ pour tous ses abonnés Freebox. Plus d’infos…

Free : le nouveau player TV de la Freebox Ultra, ce n’est pas pour tout de suite. Plus d’infos…

Free annonce le lancement d’une surprise en novembre pour les abonnés Freebox, et ce sera du jamais vu. Indice : il ne s’agira pas d’une nouvelle offre commerciale ou d’un service. Plus d’infos…

Les chaînes Eurosport pourraient finalement rester dans les offres Canal+ comme TV by Canal, négociations en cours en vue d’un accord. Plus d’infos…

Abonnés Freebox avec Smart TV Samsung : vos téléviseurs changent d’interface. Plus d’infos..

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox