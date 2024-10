Une troisième chaîne rejoint le bouquet TV de Free

Et une chaîne de plus dans le bouquet basic qui fera plaisir à la diaspora turque.

Après la chaîne française de téléréalité OHO-Reality Club et France 24 en espagnol, c’est la chaîne A Haber qui vient d’arriver sur le canal 591 de Freebox TV. Elle est accessible sans surcoût sur les Freebox et sur OQee (accès direct à la chaîne ).

A Haber est une chaîne de télévision d’information turque, lancée en 2011. Elle fait partie du groupe médiatique Turkuvaz Medya Grubu, qui possède également d’autres médias importants en Turquie. La chaîne est spécialisée dans la diffusion d’actualités en continu, couvrant à la fois les événements nationaux et internationaux.

A Haber propose une large gamme de programmes, allant des journaux télévisés aux débats politiques, en passant par des reportages, des interviews et des émissions d’analyse. La chaîne se positionne comme un acteur majeur de l’information en Turquie, offrant une couverture en direct des événements importants et des points de vue sur des sujets touchant à l’économie, la politique, la culture, et les affaires internationales.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox