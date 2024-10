Une nouvelle chaîne d’information internationale arrive sans surcoût sur les Freebox

France 24 en espagnol est désormais disponible sur le canal 343 de Freebox TV.

La version hispanophone de la chaîne d’information internationale France 24 est désormais disponible sur les Freebox, sans surcoût. Lancée en septembre 2017, cette chaîne fait partie du groupe France Médias Monde, qui gère également les antennes de RFI et la version arabe de France 24. Elle a pour mission de renforcer la présence médiatique de la France dans le monde hispanophone, notamment en Amérique latine, en Espagne, et auprès des communautés hispanophones aux États-Unis. Disponible sur le canal 343 des box de Free, cette chaîne s’ajoute à France 24 (canal 166), France 24 (anglais) sur le canal 341 et France 24 (arabe) sur le canal 342.

France 24 en espagnol propose une couverture continue de l’actualité internationale avec un angle francophone, mais aussi des analyses approfondies sur les événements en Amérique latine. Au programme, des bulletins d’information, des magazines, et des débats.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox