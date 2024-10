Réseaux fixe et mobile : la fibre passe un cap et la 5G prend son envol

L’Arcep a dévoilé son nouvel observatoire du marché des télécoms et note deux points importants : l’adoption de la fibre passe un palier important et celle de la 5G également.

Le déploiement des réseaux fixe et mobile continue, mais les utilisateurs suivent-ils la cadence en termes d’adoption des technologies les plus récentes ? Dans son observatoire du marché des communications électroniques, le régulateur des télécoms fait le point sur l’adoption de la 5G et de la fibre optique, entre autres.

Le nombre d’abonnements internet à haut et très haut débit sur réseaux cuivre xDSL diminue depuis sept ans, et d’environ – 3 millions par an depuis plus de trois ans. En effet, l’adoption de la fibre par les clients (grand public et entreprises confondus) se poursuit, à un rythme qui diminue toutefois depuis le milieu de l’année 2021 : 3,1 millions d’abonnements supplémentaires en un an ce trimestre contre + 3,5 millions un an auparavant ou encore + 3,9 millions en 2021 affirme le régulateur. Au total, au 30 juin 2024, le nombre d’abonnements atteint 23 millions, soit 71% du nombre total d’abonnements, ainsi, sept abonnements internet sur dix sont en fibre optique.



Quid des réseaux mobiles ? Le nombre de cartes SIM connectées aux réseaux 5G au cours du deuxième trimestre 2024 s’élève à 18,5 millions, marquant ainsi un nouveau record de croissance annuelle de 7,8 millions de cartes depuis l’introduction de la 5G en France en 2020. En parallèle, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G ralentit depuis deuxième trimestre 2022,a vec une croissance de seulement 3% en un an. Mais l’utilisation des réseaux 4G reste largement dominante, avec 88% des cartes SIM actives sur ces réseaux.

Le nombre de forfaits mobiles en service en France continue d’augmenter, mais le rythme de croissance de ces abonnements s’affaiblit : + 1 million en un an au deuxième trimestre 2024 contre+ 1,6 million au deuxième trimestre 2023 ou encore + 2,5 millions au deuxième trimestre 2022.Au total, ce sont 83.4 millions de cartes SIM qui étaient en service en France au 30 juin 2024, dont la majorité (76.6 millions) sont des forfaits.

