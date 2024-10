Xavier Niel soutenu à hauteur de 435 millions de dollars pour ses rachat d’opérateurs en Ukraine

Xavier Niel a finalisé l’acquisition de l’opérateur mobile Lifecell et de l’opérateur fixe Datagroup Volio en Ukraine avec le projet de créer un nouvel opérateur. Une ambition qui lui vaut un soutien financier important de l’IFC et de la BERD.

Le fondateur de Free a racheté, via NJJ Holding, l’opérateur mobile Lifecell le mois dernier après s’être emparé de Datagroup Volio en Ukraine dans la même année. L’idée étant de créer un opérateur convergent, proposant du fixe et du mobile et même des offres regroupant les deux, mais l’opération prendra sûrement encore quelques mois. Ces rachats se sont vus bénéficier d’une aide non négligeable.

En effet, l’acquisition va recevoir un financement de 435 millions de dollars répartis équitablement entre la société financière internationale (IFC), une filiale de la Banque mondiale, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). D’après Xavier Niel, l’opération “n’aurait pas été possible” sans ce soutien. Son projet d’opérateur devrait permettre une relance du secteur de télécommunications fortement impacté par la guerre depuis 2022, avec des dégâts estimés à plus de 2 milliards de dollars. Le directeur général de l’IFC explique que “en renforçant la connectivité numérique et la résilience du réseau, nous fournissons un service vital à des millions d’Ukrainiens tout en réaffirmant notre engagement envers le pays. Ce projet est le plus gros investissement direct étranger réalisé par un investisseur stratégique majeur depuis l’invasion russe. Il envoie un message fort aux investisseurs mondiaux sur la résilience et le potentiel considérable de l’économie ukrainienne.”

