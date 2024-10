Vous pouvez maintenant vous abonner à Ciné+ OCS sans aucun autre abonnement

Il est désormais possible de s’abonner au bouquet Ciné+ OCS directement en OTT, via divers supports comme le web, les smart TV ou les consoles.

En juillet dernier, suite au rachat d’OCS par Canal+, un nouveau bouquet était proposé par la filiale de Vivendi comprenant les contenus de l’ancienne “Orange Cinéma Séries” et des chaînes Ciné+. Cependant, elle ne pouvait être souscrite que via un abonnement Canal+, sur Prime Video ou depuis la box d’un opérateur télécom partenaire, dont Free.

Canal annonce aujourd’hui que Ciné+OCS est désormais disponible directement à l’abonnement sur le web, les apps, les consoles et les smart TVs. Le tarif et le contenu restent inchangés, à savoir 12.99€/mois sans engagement avec les 6 chaînes premium (OCS, Ciné+ Frisson, Ciné+ Emotion, Ciné+ Family, Ciné+ Festival ainsi que Ciné+ Classic) et le service à la demande permettant de profiter des films en exclusivité 6 mois après la sortie en salles, du cinéma pour tous les passionnés des films de légende aux succès d’aujourd’hui. Des séries françaises et internationales, des créations avec les labels OCS Signature et OCS Original…

