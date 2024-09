Xavier Niel s’empare officiellement de Lifecell en Ukraine et dévoile ses ambitions

Le fondateur de Free vient de finaliser son acquisition de Lifecell en Ukraine.

Nouveau rachat en Europe par Xavier Niel. Après avoir été autorisée début septembre, l’opération de rachat du troisième opérateur mobile Ukrainien Lifecell vient d’être finalisée. Une acquisition qui va de pair avec le rachat de Datagroup-Volia, leader de l’internet fixe et de la télévision payante dans ce pays.

En effet, le projet pour NJJ Holding, véhicule d’investissement utilisé pour ces acquisitions, est de créer une nouvelle entité qui fournira une connexion internet mobile à près de 10 millions d’ukrainiens et une connexion fibre optique disponible dans 4 millions de locaux.

Xavier Niel a déclaré : “Je suis heureux d’annoncer la finalisation de cet investissement français historique dans le secteur des télécommunications en Ukraine, qui, selon nous, apportera des avantages significatifs et tangibles aux clients, au marché et au pays. La clôture de cette transaction historique servira de signal aux autres que l’Ukraine offre des opportunités intéressantes et que le moment est venu d’investir.“

