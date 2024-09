Orange jugé “inadapté”, une nouvelle offre Freebox sexy, mais pas assez… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”

La série spéciale Freebox Révolution a de quoi plaire

Le premier recruteur sur le fixe ne se repose pas sur ses lauriers. Ce vendredi 6 septembre, l’opérateur a revu son offre Freebox Révolution Light lancée fin janvier 2024. Le changement est uniquement tarifaire. Le tarif fixe de 29,99€/mois, laisse place à un tout nouveau prix de 24,99€/mois pendant 1 an sans engagement, puis 29,99€/mois. De quoi rendre cette formule encore plus sexy, bien que pour certains, ce ne soit pas encore assez…

Hardware contre contenus, qu’est-ce qui compte pour les box ?

Free et Free Mobile affichent tous deux un taux de satisfaction de 94% et un taux de recommandation de la part de leurs abonnés de 92%. Il faut dire que l’opérateur continue d’améliorer sa couverture mobile et fibre, il a dépassé SFR en nombre de sites 3G actifs par exemple. Le tout en promettant des prix fixes jusqu’en 2027 pour ses forfaits mobiles historiques et en continuant d’enrichir certaines offres… Il y a bien des raisons d’apprécier l’opérateur. Mais pour certain, les lancements récents de Free, notamment la Freebox Ultra, ont déçu, mais il faut concevoir que différentes visions des offres peuvent cohabiter : du hardware très poussé pour des usages de niches, ou du contenu à foison pour tout le monde… Difficile de trancher !

Passer à une offre moins chère, pas toujours facile…

Il peut parfois être nécessaire de changer d’offre chez son opérateur, pour payer moins pour diverses raisons. Cependant, pour certains abonnés Orange Open qui souhaiteront effectuer cette manoeuvre, de nouveaux frais de 49€ seront imposés à partir du 10 octobre prochain. Globalement, dans les retours des abonnés, les difficultés chez chaque opérateur pour basculer vers une offre moins onéreuse sont pointées du doigt.

Les forfaits Orange sont-ils inadaptés à la 5G ?

En juin dernier, l’opérateur historique annonçait offrir la 5G à tous ses abonnés 4G, qu’ils soient chez Sosh ou Orange, durant toute la durée de Jeux Olympiques et Paralympiques. Si la fin était actée pour le 8 septembre, les clients de l’opérateur auront droit à quelques semaines supplémentaires. Une bonne nouvelle pour ceux concernés, mais une initiative qui paraît assez faible quand des opérateurs comme Free ou SFR ont généralisé la 5G sur certaines offres. Pour Gulliver, les offres ne valent même plus le coup au vu des tarifs proposés par l’opérateur historique, qu’en pensez-vous ?

Trop de gigas dans les offres ?

A l’heure où opérateurs rivalisent de forfaits avec un max de data à des prix très bas, il est intéressant de se pencher sur la consommation réelle de leurs abonnés. En mai dernier à lors que Free Mobile venait d’enrichir son offre historique, passant à 300 Go au lieu de 250 Go, Univers Freebox vous a soumis un nouveau sondage afin d’en savoir plus et il faut le dire, la majorité des abonnés consomment moins de 50 Go par mois. Les enveloppes de data sont-elles vraiment de l’esbroufe ?

