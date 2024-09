Les abonnés Free Mobile consomment-ils de la data à outrance ? Voici la réponse

Les abonnés Free Mobile consomment majoritairement jusqu’à 50 Go par mois de data.

A l’heure où opérateurs rivalisent de forfaits avec un max de data à des prix très bas, il est intéressant de se pencher sur la consommation réelle de leurs abonnés. En mai dernier à lors que Free Mobile venait d’enrichir son offre historique, passant à 300 Go au lieu de 250 Go, Univers Freebox vous a soumis un nouveau sondage afin d’en savoir plus.

Premier enseignement, cette enveloppe de data phénoménale apparaît très éloignée de de la consommation moyenne des abonnés, proche des 15 à 20 Go avancée par l’Arcep en matière de consommation moyenne en France.

Sur les 5223 votants, 32% ont indiqué consommer 0 à 5 Go, il faut aussi prendre en compte que Free Mobile compte encore 3,8 millions d’abonnés au forfait 2€ dont la data allouée est très faible.

28% des participants déclarent consommer entre 5 et 20 Go par mois alors que 16% dévorent 20 à 50 Go. Par ailleurs, 11% estiment consommer entre 50 et 200 Go, et 9% plus de 300 Go, ces derniers bénéficient donc de la data illimitée grâce à l’avantage Freebox.

Aujourd’hui, les usages du réseau mobile se développent et sont de plus en plus gourmands : streaming, visioconférence, gaming en ligne… Si bien que la consommation moyenne augmente régulièrement. Mais les abonnés semblent très loin d’utiliser toute la data incluse dans leur forfait. Les opérateurs usent de cet argument marketing mais les usages sont tout autre.

