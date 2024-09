Prime Video : lancement d’Amazon Preview avec un accès privilégié

Amazon envoie un mail à ses abonnés Prime pour leur annoncer le lancement d’une nouvelle communauté films et séries avec des avantages.

L’éternel rival de Netflix dispose aujourd’hui d’une catalogue très conséquent qui ne cesse de s’enrichir dont les titres méritent d’être notés et critiqués positivement ou non. Dans cette optique, Prime Video annonce actuellement par mail aux membres Prime “être convaincu que les meilleurs contenus d’aujourd’hui sont créés grâce à des fans comme vous”. Ainsi, le géant américain a décide de créer Amazon Preview, “une communauté exclusive de membres Amazon qui donnent leur avis sur les films, les séries et bien plus encore”.

Un avantage est ainsi désormais accessible, à savoir un accès privilégié afin de découvrir des extraits en avant-première avant leur diffusion sur Prime Video. L’objectif est par ailleurs de donner son avis et partager son opinion sur les productions inédites d’Amazon et ainsi ” influencer les décisions créatives” puisque Prime Video sera très regardant sur les critiques avant de proposer des contenus toujours plus intéressant.

Dans ce courriel, Amazon propose un questionnaire de 10 minutes. Cette invitation ne peut être utilisée qu’une seule fois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox