Free étonne en baissant soudainement le prix de son offre Freebox Révolution Light

Habitué à ne pas toucher à ses prix sur le fixe, Free baisse de 5 euros pendant 1 an le prix de sa Freebox Révolution Light pour les nouveaux abonnés.

Le premier recruteur se le fixe ne se repose pas sur ses lauriers. Ce vendredi 6 septembre, l’opérateur revoit son offre Freebox Révolution Light lancée fin janvier 2024. Le changement est uniquement tarifaire. Le tarif fixe de 29,99€/mois, laisse place à un tout nouveau prix de 24,99€/mois pendant 1 an sans engagement, puis 29,99€/mois.

Cette nouvelle offre est baptisée “Série Spéciale” et ne semble pas limitée dans le temps. Elle est réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Les frais de mise en service et de résiliation sont de 49€ chacun. Cette Freebox propose le WiFi 5, un débit descendant de 1 Gbit/s et 600 Mb/s en montant. Amazon Prime est offert pendant 6 mois

Free prend en charge les frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu’à 100€. En parallèle, l’opérateur propose une autre offre spéciale Freebox Révolution Light sur le site d’ecommerce Veepee jusqu’au 9 septembre prochain à 19,99€/mois pendant 1 an puis 29,99€/mois avec un engagement d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox