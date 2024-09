Déploiement de la 4G : Free Mobile tient le rythme, il est au coude-à-coude avec SFR et Bouygues Telecom

L’ANFR vient de dévoiler son observatoire de déploiement des réseaux mobiles pour le mois d’août 2024. Si Orange déploie un peu moins, ses trois concurrents sont dans un mouchoir de poche.

Les opérateurs n’ont pas chômé pour la fin des vacances, comme le dévoilent les chiffres de l’ANFR pour la 4G. Les trois plus performants sur ce réseau ayant été SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, avec un nombre d’activations très proche.

Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois d’août : elles se sont accrues de 0,5%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,5%.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (31 186 sites, + 146 en août 2024) ;

(31 186 sites, + 146 en août 2024) ; Bouygues Télécom (28 243 sites, + 188 sur la même période) ;

(28 243 sites, + 188 sur la même période) ; SFR (27 492 sites, + 190 sur la même période)

(27 492 sites, + 190 sur la même période) Free Mobile (27 356 sites, + 180 sur la même période).

Le mois dernier, Free a ainsi activé 212 antennes 700 MHz, 127 sites 1800 Mhz, 160 sites 2100 MHz et 89 sites 2600 MHz. Comme souvent, c’est sa fréquence qui est utilisée en 5G et en 4G qui est la plus déployée par l’opérateur. En juillet dernier, l’opérateur de Xavier Niel avait dépassé Bouygues et SFR en termes d’antennes autorisées, c’est toujours le cas au 1er septembre 2024.

Et la 3G ?

Free Mobile conserve sa place de troisième opérateur en termes de sites 3G actif, acquis en juin dernier avec 171 nouveaux sites actifs. Il est ainsi à quelques centaines d’activations de rattraper Bouygues Telecom, qui lui compte 180 mises en service durant le mois d’août. SFR a pour sa part activé 144 sites contre 92 chez Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox