94% des abonnés Freebox et Free Mobile sont satisfaits de leurs offres

La grande majorité des abonnés s’estiment heureux de leurs offres Free et n’hésitent pas à les recommander à leurs proches.

Durant la présentation des résultats trimestriels d’Iliad, Nicolas Thomas, directeur général de Free est revenu sur les forces de l’opérateur en France, qui affiche, en plus de performances commerciales excellentes, un taux de satisfaction plus que correct.

Ainsi, Free et Free Mobile affichent tous deux un taux de satisfaction de 94% et un taux de recommandation de la part de leurs abonnés de 92%. Il faut dire que l’opérateur continue d’améliorer sa couverture mobile et fibre, il a dépassé SFR en nombre de sites 5G actifs par exemple. Le tout en promettant des prix fixes jusqu’en 2027 pour ses forfaits mobiles historiques et en continuant d’enrichir certaines offres… Il y a bien des raisons d’apprécier l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox