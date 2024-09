iPhone, Apple Watch, iPad : les produits qui pourraient quitter le catalogue Apple

À l’approche de la prochaine keynote Apple prévue pour le 9 septembre, de nombreux amateurs de technologie attendent avec impatience les nouvelles annonces de la marque. Comme à chaque conférence, Apple ne se contente pas de présenter ses dernières innovations, mais procède également à un nettoyage de son catalogue, en retirant certains produits pour faire place aux nouveaux modèles.

La star de l’événement sera sans conteste la présentation des iPhone 16. Si cette annonce est quasi certaine, des rumeurs circulent également sur d’autres produits qui pourraient être dévoilés, tels que de nouveaux iPad, un Mac mini équipé de la puce M4, et peut-être de nouvelles versions des AirPods ainsi que quelques modèles d’Apple Watch. Cependant, l’arrivée des iPhone 16 Pro et 16 Pro Max pourrait sonner le glas pour les iPhone 15 Pro et Pro Max, Apple souhaitant éviter toute concurrence interne au sein de son catalogue.

En parallèle, l’iPhone 14 Plus pourrait également disparaître, bien que l’iPhone 14 semble destiné à rester un peu plus longtemps en tant que modèle d’entrée de gamme, au moins jusqu’à l’arrivée potentielle d’un iPhone SE 4. Par ailleurs, l’iPhone 13, sorti en 2021, pourrait également être retiré, laissant l’iPhone 14 occuper le segment d’entrée de gamme.

Une révision attendue pour les apple Watch, AirPods et iPad

En plus des iPhone, la gamme Apple Watch pourrait également subir un remaniement. Selon certaines spéculations, trois nouvelles Apple Watch Series 10 pourraient être dévoilées aux côtés des Apple Watch Ultra 3 et SE 3. Si cela se confirme, les Apple Watch Series 9, Ultra 2 et SE 2 seraient alors retirées du catalogue.

Du côté des AirPods, les modèles 2 et 3 pourraient être remplacés par deux versions des AirPods 4 : un modèle d’entrée de gamme et une version intermédiaire. Enfin, Apple pourrait profiter de cet événement pour renouveler les deux iPad les plus abordables de sa gamme. L’iPad 11 et un nouvel iPad mini pourraient remplacer l’iPad 10 et l’iPad mini 6.

Opportunités pour les amateurs de bons plans

Pour les consommateurs, ces changements dans le catalogue représentent une occasion idéale pour faire de bonnes affaires. Les revendeurs de produits Apple vont probablement proposer des remises intéressantes sur les modèles retirés du catalogue pour écouler les stocks restants. Cela permettra à certains utilisateurs de réaliser des économies substantielles sur des produits encore performants mais bientôt non disponibles dans la boutique officielle d’Apple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox