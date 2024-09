Des Freebox en retard sur SFR, la fausse joie pour les fans de Free… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des telecoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”

La fausse joie de l’annonce de Xavier Niel

Xavier Niel avait teasé une soirée à l’Olympia et les fans de l’opérateur s’étaient enflammés, espérant des annonces impressionnantes… Il n’en sera finalement rien, le patron de Free présentera tout simplement en avant-première son livre “Comment devenir milliardaire”. Douche froide pour ceux qui s’étaient pris à rêver…

Free va devoir rattraper SFR

SFR a enrichi ses offres les moins chères en boostant le débit montant de ses box, au point qu’elles dépassent maintenant les Freebox Révolution Light et Pop sur ce point. Pour les Freenautes, cela ne fait pas un pli : il va falloir réagir !

Le back-up, une solution logique

Attendu depuis fin janvier et déjà disponible dans le cadre d’une assistance depuis plus d’un an, le Backup Internet Freebox est dès à présent disponible en option dans l’Espace Abonné au tarif de 4,99€/mois sans engagement pour tous les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel. Cet équipement de secours permet aux abonnés de rester connecté en cas de coupure ou perte de connexion à son domicile. Il s’active automatiquement et prend le relai de la Freebox tout en permettant aux appareils déjà connectés, y compris les Répéteurs Wi-Fi, de rester connectés grâce au réseau 4G sans avoir à sélectionner un autre réseau Wi-Fi. Cependant, certains arguent qu’il faudrait simplement que le réseau ne soit plus soumis à des problèmes, mais comme l’indique un Freenaute : ce n’est pas si simple…

La fidélisation n’est pas si simple chez Free

L’usage de l’IA permet à la maison-mère de Free d’améliorer son taux de rétention mais aussi d’optimiser la consommation électrique sur les réseaux. Mais pour certains, l’amélioration de la rétention serait bien plus forte avec des politiques de fidélisation très importantes, notamment en termes de migration…

Encore des idées pour l’application officielle Free

L’application de gestion d’espace abonné continue de s’améliorer, avec plusieurs fonctionnalités ajoutées ces dernières semaines, comme la possibilité suivre une commande de carte SIM mais aussi d’activer une carte SIM. L’opérateur permet aussi d’accéder désormais à la rubrique “gérer vos mobiles” et de choisir les préférences de contact pour l’assistance. Mais comme d’habitude, les Freenautes ont de la suite dans les idées et suggèrent déjà de prochaines améliorations à l’opérateur.

