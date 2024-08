SFR booste les débits de ses box les moins chères

Les Box Starter et Power fibre de l’opérateur voient leurs débits montants passer de 700 Mb/s à 1Gb/s.

En plus d’avoir lancé ses avantages SFR Multi et sa nouvelle box 5G, SFR continue sur sa lancée en cette fin août en améliorant les débits de ses deux offres les moins onéreuses. Si le download reste le même, les Box Starter et Power basculent de 700 Mbit/s en upload à 1 Gbit/s.

Une hausse de 43% par rapport à un débit déjà assez confortable pour la plupart des usages. “Cette augmentation représente une avancée significative pour les utilisateurs cherchant à tirer le meilleur parti de leur connexion Internet, notamment pour les usages intensifs et simultanés” explique l’opérateur à Alloforfait. A titre indicatif, la box Fibre Start est proposée avec un tarif de 29.99€/mois et un engagement de 12 mois tandis que la box Power est disponible à 36.99€/mois.

La box Starter vient ainsi concurrencer sur les débits la Freebox Révolution Light puisqu’elles sont au même prix. Si la box emblématique de Free continue de proposer une plus grande variété de chaînes, sur les débits c’est désormais l’offre de SFR qui prend le dessus, avec davantage d’upload. Quant à la box Power, qui pourrait se rapprocher de l’offre Pop, les débits restent encore assez différents pour que la Pop reste au dessus, d’autant qu’elle permet d’accéder au WiFi 7.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox