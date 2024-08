Free utilise l’intelligence artificielle pour mieux fidéliser ses abonnés

L’usage de l’IA permet à la maison-mère de Free d’améliorer son taux de rétention mais aussi d’optimiser la consommation électrique sur les réseaux.

Lancée fin 2022, la team data d’Iliad baptisée DataX a pour mission de répondre aux besoins d’analyse de données du groupe en France avec Free et à l’étranger notamment par la réalisation de cas d’usage en machine learning. Les sujets abordés sont par exemple le ciblage des offres commerciales, l’excellence opérationnelle dans le déploiement des réseaux et l’optimisation de la qualité de service.

Lors d’une conférence de presse organisée le 29 août en marge de la présentation des résultats semestriels du désormais 5e plus grand groupe télécoms européen, Aude Durand directrice générale déléguée du groupe et directrice du nouveau labo d’IA Kyutai a indiqué que DataX avait largement recours à l’intelligence artificielle. Cette entité “intègre des modèles open source qui améliorent les process d’Iliad. Grâce au machine learning et à l’IA, nous arrivons à améliorer le taux de rétention des abonnés, l’assistance et même la consommation électrique sur les réseaux en analysant les habitudes de consommation. L’IA peut aussi être utilisée pour recommander aux abonnés fixe les meilleurs contenus, avec une centralisation de ce contenu”, a-t-elle fait savoir.

L’IA permet aussi à Free grâce à une meilleure utilisation des données, de faire baisser le taux de résiliation et proposer la meilleure offre au meilleur moment à ses abonnés . “Cette logique de proximité et de meilleure utilisation de la donnée permettent d’améliorer tous les indicateurs de notre activité en France” avait déjà annoncé Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, en mars 2024.

