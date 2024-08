Free passe le cap des 250 boutiques

L’opérateur a ouvert 30 nouvelles boutiques en l’espace de 12 mois.

Un nouveau cap de franchi, la toile des boutiques Free continue de se tisser partout dans l’Hexagone. Désormais, l’opérateur compte 250 espaces de ventes et conseils, soit trente de plus qu’il y a un an, a-t-il indiqué hier en marge de la présentation de ses résultats semestriels.

Conçues pour répondre à différents besoins et vendre les produits de l’opérateur, de la souscription à un forfait mobile, à une offre Freebox ou acquérir un nouveau smartphone, les boutiques Free assurent quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

Aujourd’hui, l’opérateur inauguré une nouvelle boutique à Dunkerque, située au sein du centre commercial Aushopping Grande-Synthe. Le 11 août dernier, il a également renforcé son réseau de distribution à Nice avec une ouverture au coeur de centre commercial Carrefour Nice TNL. Fin juillet, il a également ajouté une nouvelle boutique à sa liste avec une inauguration au sein du centre commercial Carrefour Bonneveine à Marseille.

