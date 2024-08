Nouvel arrivage de films de qualité gratuitement pour les abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Cette semaine, OQEE Ciné intègre une sélection variée de films. Au programme, des classiques du cinéma, des thrillers, drames, et des comédies.

Gratuit pour tous les abonnés Forfait Free 5G et les abonnés Freebox avec service TV, OQEE Ciné permet de regarder plus de 600 films et séries sur de nombreux supports. Comme chaque vendredi, la plateforme de Free ajoute de nouveaux contenus. On commence tambour la avec star de la semaine : Robin Williams. OQEE Ciné met à l’honneur l’inoubliable acteur avec trois de ses films marquants :

Jakob le menteur : Dans ce drame poignant, Williams joue le rôle de Jakob, un homme juif dans un ghetto polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Il invente des nouvelles positives pour donner de l’espoir à ses compatriotes, tout en risquant sa propre vie.

L'éveil : Aux côtés de Robert De Niro, Robin Williams incarne le Dr. Malcolm Sayer, un médecin qui utilise un nouveau traitement pour réveiller des patients catatoniques.

Fisher King : Le Roi Pêcheur : Dans ce film de Terry Gilliam, Robin Williams brille en tant qu'un ancien professeur devenu sans-abri, cherchant la rédemption aux côtés d'un animateur radio en quête de sens. On continue avec Nous nous marierons , un drame romantique qui suit un couple traversant les défis de la vie à deux, confronté à des choix difficiles qui mettront leur amour à l'épreuve. Pour les amateurs de thrillers, 5 est le numéro parfait est un polar italien captivant qui transporte les spectateurs dans les ruelles sombres de Naples. Ce film stylisé, tiré d'une bande dessinée culte, met en scène une histoire de vengeance, où un ancien tueur à gages, reprend du service après la mort de son fils.

Le cinéma français est aussi à l’honneur avec Combien tu m’aimes?, un film de Bertrand Blier qui réunit un casting de rêve : Monica Bellucci, Gérard Depardieu, et Bernard Campan. Ce film explore la rencontre entre un homme ordinaire qui gagne à la loterie et une prostituée de luxe, jouée par Bellucci.

Pour ceux qui cherchent à rire aux éclats, la saga 21 & 22 JUMP STREET est idéale. Ces deux comédies suivent les mésaventures de deux policiers sous-doués, interprétés par Channing Tatum et Jonah Hill, qui sont infiltrés dans un lycée pour démanteler un réseau de drogue. Les fans d’horreur ne seront pas en reste avec Insidious : La Dernière Clé. Cet opus de la célèbre série Insidious combine frissons et humour noir, suivant les aventures de la parapsychologue Elise Rainier qui doit affronter les démons de son propre passé. Enfin, pour les amateurs de films noirs, Le Diable en robe bleue est un incontournable. Denzel Washington y incarne Easy Rawlins, un détective privé dans le Los Angeles des années 50, engagé pour retrouver une femme disparue.

