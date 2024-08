Iliad veut développer ses activités cloud et data centers pour devenir leader européen sur le marché et y met les moyens

Outre ses performances vis-à-vis de ses activités grand public et le fait qu’Iliad soit devenu le 5e plus grand groupe européen, l’activité professionnelle fait aussi l’objet d’une attention particulière pour la maison-mère de Free.

Si Free, Iliad Italia et Play sont les marques les plus connues du groupe pour le grand public, d’autres entreprises font partie de la sphère Iliad pour des activités réservées aux pros. C’est notamment le cas de la filiale Scaleway, qui propose des services Cloud et continue de se développer en parallèle des marques B2C de l’opérateur.

Et Iliad a des objectifs importants pour cette entreprise, comme l’a annoncé Aude Durant, Directrice générale déléguée de la maison-mère de Free. L’ambition de la filiale a donc pour objectif de devenir leader européen des services cloud pour l’IA et ainsi représenter une concurrence solide face aux géants américains et chinois du marché. Pour cela, des investissements sont réalisés avec entre autres l’achat en mai dernier de plusieurs milliers de processeurs (GPU) supplémentaires pour booster la capacité de calcul mise à disposition de Scaleway. De même, des services plus techniques sont lancés comme des VPS disponibles dans 45 villes de 52 pays. Toujours dans l’optique de proposer un concurrent sérieux aux géants du marché, Scaleway entend également certifier ses services avec SecNum Cloud, comme Free Pro l’a fait.

Pour ces services mais aussi pour les clients d’Iliad, la filiale Opcore qui gère les data centers du groupe se développe aussi. L’entreprise compte 150 clients de toute taille et entend aussi devenir un leader européen sur ce marché. Dans cette optique, Opcore qui dispose déjà de 15 installations réparties à Paris, Marseille et Varsovie, veut continuer de se développer. Thomas Reynaud a par exemple affirmé l’envie d’Iliad d’être également présent en Italie sur le segment des data centers, mais le point central du développement réside dans un plan d’investissement sur 10 ans à hauteur de 2.5 milliards d‘euros, annoncé en mai dernier par le groupe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox