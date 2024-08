Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 jeux PC gratuits à récupérer, dont un titre culte et une licence légendaire mise à l’honneur

Vous pouvez découvrir 6 nouveaux titres offerts par Prime Gaming, avec un jeu culte et plusieurs titres tirés du Seigneur des anneaux au programme.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 5 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Dans LEGO – Le Seigneur des anneaux, suivez les intrigues originales de la trilogie culte, qui emmène les joueurs à travers les événements de cette histoire épique réinventés avec l’humour et la variété infinie des jeux LEGO. Fun et aventure sont au rendez-vous, comme souvent dans ces jeux assez loufoques respectant tout de même les licences sur lesquels ils se basent.



Bien plus sérieux et un bonbon pour les fans des films qui veulent en découvrir plus sur l’univers : Middle-earth: Shadow of Mordor. Vous y incarnez Talion, un Rôdeur de la Porte Noire, qui veille sur le Mordor, qui n’a pas été perturbé depuis des lustres. En un clin d’œil, tout vous est enlevé : vos amis, votre famille et même votre propre vie. Ressuscité par un esprit assoiffé de vengeance, vous devez maintenant vous lancer dans une vendetta implacable contre ceux qui vous ont fait du tort. Combattez à travers le Mordor et découvrez la vérité sur l’esprit qui vous anime, découvrez les origines des Anneaux du Pouvoir, bâtissez votre légende et affrontez le mal de Sauron dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu. Ici, en tant que fan de la licence, c’était un véritable coup de coeur.Le jeu avait déjà été offert en 2022, vous l’avez potentiellement déjà récupéré.





Bienvenue dans Arcade Paradise, le combo simulation de gestion et jeu d’arcade rétro des années 90. Qu’il s’agisse de nettoyer les toilettes, de ramasser les chewing-gums ou de faire la lessive, la route vers Arcade Paradise n’est pas facile, mais la récompense et les pièces en valent la peine. Retournez dans les années 90 avec une histoire où l’on passe littéralement de la guenille à la richesse. Avec une bande sonore de Kieron Pepper, ancien membre du groupe The Prodigy. Incarnez Ashley et gérez les tâches quotidiennes liées à la gestion de la laverie automatique familiale. Enfilez vos pantalons et vos chaussettes tubulaires et partez à la découverte de quelque chose qui fera vibrer la paisible ville de Grindstone… l’Arcade Paradise ultime.



Embarquez pour un voyage captivant dans INDUSTRIA, un FPS plein d’atmosphère qui se déroule à Berlin-Est à l’époque de la guerre froide. Percez les secrets d’une mystérieuse dimension parallèle tout en recherchant un collègue disparu. Explorez une réalité obsédante où la vérité vous attend. Découvrez le sombre passé qui se cache derrière.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Un monument du jeu vidéo vous est proposé : Borderlands 2 mêle le tir à la première personne et le jeu de rôle pour créer un jeu de rôle évolué. Faites équipe avec d’autres joueurs pour vous amuser en coopération en ligne, tout en passant du temps à améliorer votre personnage et à l’équiper de l’une des millions d’armes impressionnantes. Borderlands 2 propose une gamme visuellement impressionnante d’armes à feu, de boucliers, de grenades, d’artefacts, d’ennemis et plus encore, générés de manière procédurale. Choisissez l’une des quatre classes de personnages pour vivre une histoire soigneusement élaborée et connectée dans des environnements nouveaux et surprenants sur la planète vivante de Pandora. Faites-vous de nouveaux amis, équipez-les d’un équipement puissant et combattez à leurs côtés dans votre quête de vengeance. 

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran. The Collage Atlas vous invite à un voyage dans un monde onirique entièrement dessiné à la main. Le jeu vous plonge dans un voyage dans un monde de rêve illustré, entièrement dessiné à la main. De l’herbe sous vos pieds aux papillons qui dansent dans l’air, en passant par les îles flottantes qui dérivent au-dessus de votre tête, chaque petit détail a été réalisé avec amour à l’aide d’un stylo et d’une encre sur papier. Le résultat est un monde comme vous n’en avez jamais vu auparavant… Pour accéder à ce titre, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer. Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox