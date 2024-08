Ligue 1 : beIN Sports déjà en retard sur le paiement des droits TV

Les problèmes ne sont pas terminés pour le championnat de football français, beIN Sports n’a pas encore payé son dû.

Après avoir mis énormément de temps à trouver un diffuseur pour la Ligue 1 et la Ligue 2, la LFP doit maintenant faire face à des difficultés de paiement. En effet, elle a dû informer les clubs que le premier versement issu des droits TV serait privé de 24% du montant final du fait que beIN SPorts, qui diffuse un match de Ligue 1 et la totalité de la Ligue 2, n’a pas encore payé sa part.

Par an, la chaîne qatarie doit verser un peu plus de 118 millions d’euros et ce n’est pas la première fois que des problèmes autour du paiement sont observés chez ce diffuseur. En effet, en fin de saison dernier, la chaîne avait eu du retard pour verser les 38 millions d’euros qu’elle devait.

Source : l’Équipe

