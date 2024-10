Le forfait Free est l’offre mobile idéale pour les Français selon ChatGPT

Quand l’IA plébiscite le forfait historique de Free Mobile.

Et si l’intelligence artificielle pouvait vous aider à trouver l’offre mobile qui vous convient le mieux ? Le comparateur d’offres télécoms Edcom a voulu voir ce que proposait l’IA la plus populaire du moment lorsqu’on lui demandait le forfait mobile le plus idéal pour les Français.

La réponse ne s’est pas fait attendre : il s’agit du forfait Free à 19.99€/mois. Il faut dire que sa proposition est très alléchante pour un prix se voulant raisonnable : 300 Go en 4G/5G, accès à Oqee, le plus grand catalogue de destinations à l’étranger inclus dans un forfait grand public… Sur le papier, l’offre est difficilement concurrencée. Cependant, comme le rappelle Edcom, tout le monde n’a pas besoin d’autant de data et le choix d’un forfait est d’ailleurs intrinsèquement lié aux besoins de l’utilisateur.

C’est d’ailleurs ce qu’Univers Freebox a pu observer lorsque l’on a posé la question à ChatGPT. L’IA a précisé que plusieurs critères rentraient en jeu en citant la data, les minutes d’appel, les SMS/MMS et la couverture réseau. Elle proposait ainsi 5 profils types d’utilisateurs avec des forfaits correspondants à chaque fois : le forfait à 2€ de Free Mobile pour un utilisateur modéré, l’IA conseille même un forfait prépayé pour ceux en ayant besoin.

