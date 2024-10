TNT : l’Arcom étudie “avec attention” le regroupement de BFMTV, CNews, LCI et Franceinfo

La création d’un bloc de chaînes d’information sur la TNT semble sur la bonne voie.

La question d’un rapprochement entre LCI, Franceinfo, BFMTV et CNews sur la TNT semble se préciser. Lors d’une intervention au Sénat, Roch-Olivier Maistre, président de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), a déclaré que la constitution d’un bloc de chaînes d’information en continu sur la télévision numérique terrestre est une “option” actuellement étudiée “avec attention”.

Ce projet, qui consisterait à rapprocher la numérotation des chaînes d’information, vise à les regrouper de manière plus cohérente pour les téléspectateurs. Actuellement, les chaînes LCI (canal 26) et Franceinfo (canal 27) sont positionnées à une certaine distance de BFMTV (canal 15) et CNews (canal 16), ce qui peut compliquer l’accès à l’ensemble de l’offre d’information en continu pour les téléspectateurs. Une réorganisation permettrait de créer un bloc plus homogène, facilitant ainsi le zapping entre ces chaînes concurrentes.

Pour sa part, TF1 milite depuis longtemps pour la création d’un bloc d’information sur les numéros 15 à 18 de la TNT, pour ainsi voir sa chaîne “LCI dans une situation d’équité” par rapport aux autres.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox