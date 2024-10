Free densifie un peu plus le maillage de son réseau de boutiques

Après Martigues fin septembre c’est au tour de la ville de Wasquehal d’accueillir une nouvelle boutique Free.

Et une de plus. Ce 16 octobre 2024 marque l’ouverture d’une nouvelle boutique Free à Wasquehal, dans le nord de la France. Située au sein du Centre Commercial Carrefour, cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie d’expansion de l’opérateur, qui continue de développer son réseau de points de vente à travers le pays.

Déjà bien présent dans les grandes agglomération, villes moyennes et zones commerciales de France, Free cherche à se rapprocher toujours plus de ses abonnés et à améliorer leur expérience. Chaque nouvelle inauguration lui permet de renforcer sa présence locale et d’offrir un service de proximité, facilitant l’accès à ses offres et à ses services, que ce soit pour souscrire à un forfait mobile, une offre internet ou découvrir ses équipements, comme les Freebox. Aujourd’hui, l’opérateur compte plus de 250 boutiques dans l’Hexagone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox