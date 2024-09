Quoi de neuf sur le réseau de distribution de Free ?

En septembre, Free a inauguré pour le moment une seule boutique, à Martigues.

Après avoir franchi fin août le cap des 250 boutiques dans l’Hexagone, Free poursuit le développement de son réseau de distribution. Ce mercredi 25 septembre, l’opérateur inaugure une nouvelle boutique au cœur du Centre Commercial Auchan Canto Perdix à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Il s’agit de la 10e ouverture dans le département, la moitié étant située à Marseille.

Les abonnés et non abonnés peuvent retrouver danzs ces boutiques retrouver l’ensemble des offres mobiles et Freebox de Free, ainsi que les dernières nouveautés en matière de smartphones, d’Internet et de services multimédia. Des conseillers experts sont présents pour répondre aux questions et aider à choisir les solutions les mieux adaptées aux besoins des utilisateurs.

L’opérateur prévoit d’ouvrir prochainement d’autres boutiques, notamment à Wasquehal dans le département du Nord.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox