Clin d’oeil : quand Squeezie utilise des codes WiFi Freebox pour contrer une IA malveillante

Les codes WiFi peuvent parfois faire office de véritables énigmes, comme c’est le cas dans la dernière vidéo de l’un des plus gros influenceurs français.

Un featuring inattendu entre l’un des plus gros influenceurs de France sur YouTube et… des Freebox. Le Youtuber Squeezie a publié ce dimanche une nouvelle vidéo avec un concept assez ludique, tourné autour de l’IA et des énigmes.

L’idée est tirée d’un jeu vidéo nommé “Keep talking and nobody explodes” : une valise comprenant plusieurs modules permet de désactiver une IA malveillante. Chaque module a son propre mode d’emploi et constitue une énigme en soi et une personne doit se charger de les désactiver pendant que le reste du groupe cherche dans le mode d’emploi la manière de s’y prendre. S’ils réussissent, l’IA est neutralisée, s’ils échouent, elle génèrera un contenu compromettant et le publiera sur les réseaux sociaux. Le tout doit être réalisé dans un laps de temps pré-défini et sans se tromper plus de 5 fois.

Et parmi ces modules, l’un d’entre eux est tout simplement basé… sur les codes WiFi des Freebox. C’est notamment le cas lorsque Squeezie lui-même est aux manettes et se retrouve face à un numéro de ligne Freebox, l’un de ses camarades doit alors trouver la clé WPA (clé WiFi) associée parmi une liste sur son mode d’emploi et le communiquer efficacement. Avec un enchaînement de lettres et de chiffres assez complexe, il faut faire cela vite et bien, sous peine de perdre une vie et du précieux temps ! Si Maxime Biaggi et Squeezie ont réussi à collaborer sur ce point, la session s’est tout de même soldée par un échec suite à deux parties de snake malheureuses sur un autre module… L’influenceur Djilsi s’est donc vu prendre le contrôle de son image et un faux message à été envoyé à sa mère pour lui annoncer qu’il avait eu un accident, photo de lui à l’hôpital à l’appui…

