Réseau mobile : la 4G continue de se généraliser

L’Arcep dévoile ses chiffres de suivi du New Deal mobile qui présente les informations relatives à la bascule des sites mobiles en 4G, à la couverture des axes de transport et à l’avancée du dispositif de « couverture ciblée ».

Le régulateur des télécoms a mis à jour ses données de couverture du réseau mobile et notamment sa page de suivi du New Deal, accord signé avec les opérateurs visant à proposer une couverture 4G dans les zones les moins bien desservies. On y trouve notamment l’avancée du dispositif de couverture ciblée, qui oblige chaque opérateur à couvrir 5000 zones en 4G via des sites mutualisés.

Au 30 juin 2024, les opérateurs mobiles avaient couvert 3 099 zones en mettant en service en 3G et en 4G dans le cadre du dispositif de couverture ciblée parmi lesquels, on décompte :

– 2 908 sites où Bouygues Telecom est présent,

– 2 950 sites où Free Mobile est présent,

– 2 951 sites où Orange est présent,

– 2 913 sites où SFR est présent

Les zones sont déterminées par divers arrêtés publiés ponctuellement et pour l’heure, 4733 sites sont concernés en tout avec une obligation de les activer d’ici au plus tard 24 mois. Concernant les sites activés, on en trouve ainsi 3099 tout opérateur confondu, soit 143 activations en un trimestre.

Ces nouvelles données permettent aussi de faire le point sur la généralisation de la 4G en France. La plupart des sites sont ainsi équipés en 4G au 30 juin 2024, à l’exception d’une soixantaine environ pour chaque opérateur. Parmi eux, au 30 juin 2024, 99.3% des sites du programme zones blanches centre-bourgs étaient équipés en 4G.

L'Arcep en a profité également pour fournir des chiffres sur les couvertures des axes routiers prioritaires et du réseau ferré régional par opérateur. En se basant sur les cartes de couverture 4G fournies par les opérateurs, le régulateur indique ainsi que tous les opérateurs couvrent plus de 99% des axes routiers importants, même si Free Mobile est légèrement en retard (99.4%) par rapport à la concurrence (99.9% et 99.8%). Sur le réseau ferré, l'opérateur de Xavier Niel est assez nettement en dessous de ses rivaux, n'atteignant pas 98% de couverture alors que Bouygues, SFR et Orange dépassent tous les trios les 99%.

