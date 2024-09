Le nouveau boîtier Google TV Streamer est désormais disponible

Remplaçant les Chromecast, le Google TV Streamer est maintenant disponible en France.

Présenté durant l’été, le tout nouveau boîtier TV de Google vient d’être officiellement mis en vente. L’ambition est grande puisqu’il est censé remplacer les Chromecast, avec un design plus imposant mais aussi des capacités plus évoluées, pour 119€.

Côté design, le Google TV Streamer prend la forme d’un gros galet avec des lignes épurées et une couleur porcelaine, pour un poids d’un peu plus d’un kilogramme. Vous est également fournie une télécommande dotée d’un microphone pour un contrôle à la voix. A l’arrière on y trouve trois prises simples : un port ethernet, un port d’alimentation et une prise HDMI.

Il promet une image en UHD avec 60 images par secondes et une compatibilité HDR étendue supportant les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Côté audio, le Google TV Streamer supporte le Dolby Digital, Digital Plus et Atmos. Ce boîtier TV est compatible WiFi 5 et embarque 32 Go de stockage pour 4Go de RAM. Enfin, il s’agit du premier appareil compatible avec Android TV 14, pensé pour être plus rapide et plus fluide à l’utilisation tout en étant moins lourd sur l’appareil.

