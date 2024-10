Une toute nouvelle chaîne française débarque en exclusivité sur la Freebox, et c’est inclus pour tous les abonnés

OHO – Reality Club, une nouvelle chaîne interactive qui propose de la téléréalité est désormais disponible sur la Freebox.

Une toute nouvelle chaîne nommée OHO – Reality Club vient de rejoindre le canal 77 de Freebox TV en exclusivité. Et, bonne nouvelle, elle est incluse pour tous les abonnés, que ce soit depuis la Freebox ou depuis les application OQee.

Cette nouvelle chaîne est issue de l’application de streaming Live & interactive OHO, qui donne le pouvoir aux viewers. Elle est consacrée à la téléréalité et propose ses propres productions. C’est le cas avec la dernière en date, nommée Reality Club, diffusé en live de 18H à 00h, avec des rediffusions le reste de la journée.

Cette saison, 8 candidats emblématiques de téléréalité ont intégré le Reality Club, un loft de 400m2 hyper connecté qui leur permet d’échanger en direct avec leurs communautés via des fonctionnalités inédites comme le chat, et les votes, depuis l’application OHO. Ils viennent tous avec un objectif différent, mais tous possèdent une volonté commune : celle de confronter leur vision de la téléréalité et de leur quotidien aux viewers qui seront plus connectés et présents que jamais. Et pour cela, ils sont prêts à vivre leur vraie vie, sans montage devant leurs fans…et Interagir avec eux en direct ! Leur but ultime ? Être premier au classement du Reality Club !

Le producteur de ce format a expliqué lors de la présentation du programme que “cette nouvelle saison a été pensée sous l’angle de la liberté et de l’authenticité. Les viewers auront vraiment un vrai rôle à jouer : Ils sont décisionnaires sur beaucoup de facettes du programme, d’un choix de tenue, à une potentielle élimination pour un candidat qui ne respecte pas les règles de la House. Et, surtout, ils assistent aux conséquences de leurs choix en direct. Pour les candidats, ils ont pour la première fois l’occasion de montrer ce qu’ils veulent, sans aucun montage. L’idée est de montrer la version la plus authentique de ce qu’ils sont et de ce qu’ils ont envie d’être.”.

Vous pouvez retrouver cette nouvelle chaîne OHO-Reality Club dès maintenant sur le canal 77 de votre Freebox ou d’OQee (accédez directement à la chaîne). Il peut toutefois être nécessaire de redémarrer votre Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox