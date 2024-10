Clin d’oeil : une cyberattaque rend des robots aspirateurs racistes

Aux États-Unis, des passants estomaqués ont pu voir des robots aspirateurs de leurs villes se mettre soudainement à vomir des injures racistes.

Une faille critique aux conséquences pour le moins inattendues. La semaine dernière, dans plusieurs villes américaines, des robots aspirateurs Ecovacs Deebot X2 de fabrication chinoise ont vu des défauts de sécurité exploités de manière plus qu’étrange.

Un utilisateur explique avoir entendu “un signal radio interrompu ou quelque chose comme ça“, a-t-il déclaré à ABC. “On pouvait entendre des extraits d’une voix.” Puis l’aspirateur s’est remis à bouger et, à travers les hauts parleurs de l’appareil, des injures ont commencé à sortir, notamment racistes.

Si le choix d’utiliser une cyberattaque dans cet unique but est étrange, il reste assez inquiétant de se dire qu’on pouvait avoir accès à un appareil disposant d’une caméra et de micros, directement au sien du foyer. D’autant que six mois plus tôt, des chercheurs en sécurité avaient tenté d’informer le fabricant de failles pouvant être exploitées pour prendre le contrôle de l’appareil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox