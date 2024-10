Xavier Niel premier des “42 personnes qui comptent dans la tech” en France

Le journal Politico a dévoilé son classement des 42 personnes les plus influentes du moment dans la Tech en France et Xavier Niel est le premier nom ressortant de la liste.

Sur ce segment, le milliardaire créateur de Free est clairement un incontournable. Politico a dévoilé sa liste de personnes façonnant le débat public autour de la tech et en compte 42 en France qui sont jugées comme “les plus influentes du moment, sur les sujets liés à la régulation de la tech et au développement du numérique“.

Parmi les élus, ministres, lobbyistes et PDG, on trouve en première personne citée par le journal Xavier Niel. Fondateur d’Iliad, la maison-mère de Free, le milliardaire ne s’est pas arrêté à cela pour l’industrie de la technologie : il a également financé énormément de start-ups dans la French Tech, a fondé l’école 42, est investi dans les médias (le groupe Le Monde, la société de production Mediawan)… Il a même lancé Station F, incubateur de start-ups et plus récemment a participé avec Iliad a la mise en place de Kyutai, plus gros laboratoire européen indépendant se concentrant sur l’intelligence artificielle.

Parmi les autres personnes citées dans le classement, on trouve Henna Virkkunen, Vice-présidente de la Commission européenne, Rachida Dati, la présidente de Microsoft France ou encore celle de la CNIL…

