SFR continue d’innover sur la commercialisation de sa fibre avec une nouvelle offre couplée à de la réalité virtuelle

Après les PC, les consoles, les TV, les projecteurs vidéo et un premier essai sur la réalité virtuelle, SFR devient le 1er opérateur en France à proposer dans une offre fibre le nouveau Meta Quest 3S.

Face à une perte d’abonnés constante sur le fixe depuis le 4e trimestre 2022, SFR multiplie les offres et ne cesse de faire évoluer sa politique commerciale. Si l’opérateur a d’abord fait le choix de proposer l’ADSL et la fibre au même prix, il a par la suite pris la décision de proposer ses offres fixe à un tarif fixe, tout comme Free. En parallèle, la filiale d’Altice a notamment lancé le 8 Gbit/s symétriques sur son offre premium tout en augmentant le débit de ses box les moins chères durant l’été. D’un point de vue tarifaire, l’opérateur peut même se targuer de proposer actuellement l’offre internet d’entrée de gamme la moins chère via sa filiale Red by SFR (sans TV) et mais l’aussi l’abonnement premium le moins onéreux.

Si pour le moment, l’opérateur au carré rouge n’a pas relancé la machine sur les recrutements, il ne ménage pourtant pas ses efforts. Aujourd’hui, le FAI continue d’innover dans sa gamme Box + High Tech. Après des partenariats avec Sony ou encore Samsung, SFR poursuit son idylle avec Meta (Facebook). Il y a tout juste un an, le Meta Quest 3 faisait son entrée dans les offres de l’opérateur. Ce 15 octobre, c’est au tour tout nouveau casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S d’être proposé dans une offre fibre du FAI.

“Après avoir initié les offres couplées destinées à faciliter l’équipement numérique des Français avec Box + TV en 2020, Box + console en 2021, Box + projecteur vidéo, Box + PC en 2022, Box + Tablette et Casque VR en 2023, SFR continue d’enrichir sa gamme Box + High Tech et devient le 1er opérateur à proposer l’offre Box + casque Meta Quest 3S en France”, annonce un communiqué.

SFR propose ainsi dès aujourd’hui à ses clients de compléter leur abonnement Fixe avec le tout nouveau casque Meta Quest 3S 128 Go, d’une valeur de 329,99€, accessible au lancement à partir de 19€ à l’achat + 3€/mois pendant 24 mois grâce à la facilité de paiement proposée l’opérateur.

“Couplée à la puissance de la Fibre, mais aussi aux débits délivrés via la SFR Box 8X, jusqu’à 8Gb/s symétriques, cette offre Box + Meta Quest 3S permet de profiter pleinement de la réalité virtuelle et mixte”, indique SFR.

Le nouveau casque Meta Quest 3S, sera présent en démonstration dans plusieurs boutiques SFR d’ici fin octobre propose une Résolution HD 1 832 x 1 920 pixels par œil, une puce Snapdragon® XR2 Gen 2, et 2 manettes Touch Plus Meta Quest (piles AA comprises). Le jeu Batman: Arkham Shadow est offert ainsi que e3 mois d’essai à Meta Quest.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox