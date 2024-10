Spotify se lance dans le livre audio en France

Vous pensiez que Spotify n’était bon qu’à vous faire swinguer sur vos playlists préférées ? Détrompez-vous ! Le géant suédois du streaming débarque en force sur le marché du livre audio en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Avec cette nouvelle offre, Spotify propose à ses utilisateurs un catalogue de 15 000 titres en français et néerlandais, et bien plus si vous aimez lire en anglais, plus de 200 000 œuvres anglophones sont aussi disponibles. De quoi satisfaire tous les goûts, du polar à la romance, en passant par les essais philosophiques.

Face à des mastodontes comme Amazon Audible, Storytel ou encore Nextory, Spotify sort ses griffes. L’objectif est clair : séduire les accros de littérature auditive et rafler une part du gâteau. Les abonnés Premium auront droit à 12 heures d’écoute gratuites par mois, avec possibilité d’acheter des heures supplémentaires. Pas d’abonnement ? Pas de souci : vous pouvez acheter vos livres audio à l’unité.

Et parce que Spotify veut faire les choses bien, il s’associe à des poids lourds de l’édition française : Hachette (Audiolib), Editis (Lizzie) et Madrigall. Ces partenariats assurent à la plateforme un catalogue bien garni, capable de rivaliser avec les offres concurrentes.

