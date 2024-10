Abonnés Freebox avec Smart TV Samsung : vos téléviseurs changent d’interface

Samsung vient de lancer sa nouvelle interface One UI… sur ses téléviseurs. Après avoir conquis nos smartphones, la marque coréenne transforme nos écrans plats en hubs hyper-connectés. La mise à jour, dévoilée lors de la Samsung Developer Conference 2024, débarque déjà sur certains modèles, comme le téléviseur OLED S90C.

One UI pour téléviseurs, c’est une refonte totale de l’interface, inspirée directement des smartphones Samsung. Cette mise à jour concerne les modèles sortis depuis 2023, dont certains comme le S90C ont même été commercialisés sur la boutique dédiée Free. En effet, pour rappel, les abonnés Freebox et Free Mobile (Série Free, forfait à 19.99€/mois), peuvent profiter d’Oqee sur les téléviseurs du fabricant sud-coréen.

Le projet derrière cette interface est assez clair : un écran d’accueil redessiné avec des onglets « Pour vous » pour les recommandations et « Live » pour les directs. Plus besoin de fouiller dans vos applis : le hub « Samsung Daily+ » rassemble vos services favoris, même si pour le moment, on ne sait pas trop de quoi il retourne.

Multitâche et jeux vidéo au menu

Côté gaming, la barre de jeu a droit à un lifting pour un accès simplifié aux paramètres, et la fonctionnalité « Multi View » permet de connecter clavier et souris pour les sessions de jeu ou le miroir d’un smartphone. Les joueurs sont clairement choyés.

Le mode « Multi Control » permet aussi de gérer plusieurs appareils Samsung d’un seul coup, que ce soit votre téléphone, tablette ou montre Galaxy. Oui, vous pourrez même suivre vos performances fitness sur votre télé avec le suivi d’entraînement.

Un écosystème tout terrain

Avec cette mise à jour, Samsung affirme sa volonté de créer un écosystème unifié. Télévisions, smartphones, tablettes : tout parle le même langage visuel et fonctionnel. Même Bixby, l’assistant vocal, résiste encore et toujours à l’envahisseur Google. Et ce n’est pas tout ! La promesse de 7 ans de mises à jour pour les téléviseurs Samsung garantit une expérience durable, vous épargnant l’achat d’un nouveau modèle chaque année.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox